加拿大10死斬人案 疑犯被捕自殘亡

警方周三下午接報邁爾斯持刀闖入一處地方，並盜去一輛卡車，遂展開追捕。邁爾斯駕駛的卡車其後被發現在高速公路以時速150公里行駛，警方最後成功追攔，將他拘捕。《衛報》稱，他被捕後不久死於自己造成的傷勢。皇家加拿大騎警助理局長布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）稱，隨着邁爾斯死亡，或許永遠無法得知兩疑犯的犯案動機。另一疑犯、邁爾斯的兄長達明‧桑德森周一早上被發現伏屍原住民地區一間房屋附近的草地。

20年定罪59次 當局准假釋惹質疑

當局周二（6日）公開的文件顯示，邁爾斯過去20年被定罪59次，涉及多種案件，紀錄又顯示7年前他襲擊過一名在這次周日被殺的受害人。邁爾斯最後一次因家暴、持械襲擊和襲警等罪被判囚4年4個月19天，去年8月服刑三分之二時獲假釋，後因未向警方報到被撤銷假釋。假釋委員會今年2月再批准假釋，但到5月又被溫省滅罪行動項目列為非法在逃者而遭通緝。

今次襲擊令人質疑為何有多次暴力史的邁爾斯獲假釋。

（衛報/National Post/Global News）