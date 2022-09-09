新冠加暖化 人類發展退5年 未計烏戰影響 聯國開發署長：今年前景黯淡

UNDP於1990年起公布HDI，以GDP以外方式衡量各國或地區的社會經濟發展程度。報告稱HDI一直呈上升趨勢，但2020年起轉跌，最新全球HDI值為0.732，抵消了之前5年的增幅。各國與地區HDI排名方面，瑞士、挪威和冰島分別排首3位，較上一份2020年的報告排名分別排第2、第1和4稍有升降，而香港續排第4，中國大陸則上升6位排第79；榜末的3位則是乍得、中非共和國及尼日爾。

報告指出大多數國家HDI得分都較上一份報告下跌，新冠疫情是全球倒退主因，而一系列政治、經濟和氣候相關危機，沒時間讓人們恢復過來。數據上，HDI下跌主要源於全球平均預期壽命下降，從2019年的72.8歲跌至2021年的71.4歲，不過整體接受教育年期和國民生產總值（GNP）微升，分別是12.8年和16,752美元（約13萬港元）。報告亦提到氣候變化、全球化和政治兩極化等，如何為人們帶來「人類史上從未見過」般複雜的不確定性，令民眾更感不安。

民眾更早死 教育程度收入減

UNDP署長施泰納（Achim Steiner）向法新社表示：「這代表我們更早死，受教育程度較低，收入正在下降。單是這3項因素，你就能明白為何這麼多人感到絕望、沮喪，擔心未來。」他又稱報告未有將俄烏戰爭對食物和能源安全影響納入報告，但2022年前景無疑黯淡。

報告主要作者孔塞桑（Pedro Conceicao）亦形容下跌情况是前所未有的衝擊，稱部分國家如美國的得分甚至下跌兩年或以上。施泰納稱人們不能繼續沿用上世紀的一套，不應再依賴增長作為靈丹妙藥，應把重點放在經濟轉型。報告亦提出改進方式，如投資可再生能源、準備未來的流行病，和推動創新以加強應對未來危機的能力等。

（BBC/法新社）