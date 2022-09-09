烏稱重奪定居點 認襲克里米亞俄基地

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三晚「報捷」，說烏軍已自俄羅斯軍隊手中奪回東北部哈爾科夫州（Kharkiv）幾處定居點，「但現在不是說出定居點名稱的時機」。美國國務卿布林肯周四到訪基輔，《衛報》引述隨行高層美國官員暗示，布林肯刻意選在烏克蘭反攻取得進展的重要時刻訪烏，別具意義。
另外，烏克蘭國家通訊社周三發表烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）的撰文，扎盧茲尼承認克里米亞半島俄軍基地基地早前連番遇襲，是烏方所為。文中提到烏克蘭「對敵方軍事基地作導彈攻擊，包括薩基（Saki）基地」。薩基基地上月初發生大爆炸，導致最少1死，多架軍機被毀，莫斯科說是意外，但分析認為是烏軍所為。
美卿突訪基輔
俄羅斯總統普京周三（7日）指基輔和西方國家執行有關烏克蘭糧食出口協議時「欺騙」發展中國家和俄羅斯，指烏克蘭穀物、化肥和其他食品非運往窮國，而是運往歐盟國家，稱希望重新談判有關協議，修訂協議條款。這番言論令人憂慮糧食出口協議可能遭廢止。烏克蘭外長庫列巴反駁普京指控，說三分之二的運糧貨船是駛往亞洲、非洲和中東；又說烏克蘭糧食經「穀物走廊」恢復出口後，對平抑物價發揮作用，小麥價格下跌至少5%。
（路透社）
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