非天然氣電商大賺 歐盟擬徵「暴利稅」

歐盟委員會草擬文件顯示200歐元的暴利稅最低門檻，比現時歐洲每兆瓦時逾450歐元（約3532港元）指標電費低逾半。歐盟地區批發電價近期飈升緣於無論電力以何種能源生產，其計價都掛鈎天然氣價，而俄羅斯減少供氣後，歐洲的天然氣價格較過去10年平均高出10倍。

歐盟委員會主席馮德萊恩周三稱，使用風力、太陽能、核能等低碳能源的供電商「正賺取難以估算的龐大收入」，指這些「意外利潤」應轉移至成員國政府，以支援受困的消費者與企業。

《金融時報》又引述數名歐盟外交官與分析稱，所謂「非天然氣供電商」亦將不包括成本較高的燃煤供電商。計劃未正式公布前已招來歐盟內部反對，西班牙作為風力與太陽能大國，其能源與環境部長里貝拉（Teresa Ribera）批評門檻未顧及再生能源發電的真實成本，且對電氣化及能源轉型沒有幫助。

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）則指暴利稅因最終目標為回饋用戶，需要較長時間方能拉低電價，他建議應同時考慮暫停歐盟內部排放交易一至兩年，或大幅減低碳排放收費，協助降低供電成本。

（金融時報/路透社）