卓慧思萬億紓民困 被轟先使未來錢

卓慧思的緊急能源紓困方案預計將耗資約1500億英鎊，新財相關浩霆料將於本月底公布實際金額。政府將通過借款資助整體緊急能源方案，英國目前10年期債券孳息率升逾3厘，屬8年新高，意味英國未來借貸成本將上漲。

家庭每年電費封頂2萬元

卓慧思昨表示，普通家庭於10月1日起，在未來兩年能源市場回歸正軌期間，將支付不多於每年2500英鎊的能源費用，比能源監管機構「天然氣和電力市場管制局」（Ofgem）早前上調的3549英鎊（約3.2萬港元）家居能源徵費上限每年節省近萬港元；再加上前約翰遜政府承諾的400英鎊（約3625港元）一次過費用折扣，另將暫時撤銷平均每年150英鎊（約1358港元）的環保稅。商業及公營機構亦將享有「相似」優惠，外界估計將於半年內獲氣價補助。

方案亦包括增加能源抗壓力的措施，包括向能源公司發出約100份在北海開採石油與天然氣的許可證、撤銷水力壓裂法探鑽頁岩氣的禁令。此外，卓慧思稱鑑於「扭曲的經濟形勢」，將重新審視英國2050年達至碳中和的目標（見表）。

卓慧思公布前，方案被認為將可解燃眉之急，投資銀行高盛（Goldman Sachs）估算透過凍結家庭能源徵費上限，英國通脹率將於10月升至10.8%並見頂，物價回落速度亦將較此前預期快，2023年12月通脹率將跌至2.4%水平。

未擬向能源公司徵暴利稅 工黨：窮人埋單

外界憂慮民眾未來將需為目前巨額支出埋單。財政部估算主要能源公司未來兩年利潤可達1700億英鎊（約1.54萬億港元），但卓慧思卻排除向這些企業徵收暴利稅。工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）批評「民眾未來數十年將被迫為方案還款」，而不向能源公司徵稅的結果明顯，就是勞動階層將須為此「埋單」。

英國貧窮關注組織「約瑟夫朗得里基金會」（JRF）首席經濟師麥克唐納（Rebecca McDonald）讚揚卓慧思的措施「大膽及時」，但亦認為需要保障低收入家庭不用憂慮未來須為目前便宜能源費埋單。社運組織「終結燃料貧窮聯盟」（End Fuel Poverty Coalition）成員弗朗西斯（Simon Francis）警告，需要24小時醫學儀器維持生命的殘疾人士，以及居住在缺乏保暖設備房屋裏的退休人士，有機會在卓慧思方案中不獲受惠，認為必須對700萬人提供特別援助。

《衛報》引述一名保守黨前內閣官員認為，緊急能源紓困方案可於今年內獲得黨內支持，但指出面對明年經濟可能衰退的困難時期，卓慧思需要展現足夠的強硬及靈活性。

（獨立報/BBC/衛報/路透社/法新社）