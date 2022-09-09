英女王駕崩 享年96歲 查理斯即時繼位

御醫關注情况 子孫趕赴探望

根據白金漢宮聲明，醫生經過昨早的進一步評估後，關注女王健康，建議她繼續接受醫學監察。聲明說女王仍在巴爾莫拉爾城堡安然休息。

英國廣播公司（BBC）報道，女王接受醫學監察消息傳出後，至親已抵達或正趕往城堡。哈里王子夫婦的發言人說，正在德國的哈里夫婦正趕往蘇格蘭。威廉之妻凱特則與3名開學的孩子留在溫莎。BBC一台昨中斷原有節目，改為直播有關女王健康的新聞，由身穿深色西裝外套，黑領呔的主播愛德華茲（Huw Edwards）負責。白金漢宮外昨日一度擺出告示牌，宣布周五的御林軍換班儀式取消。

女王去年底開始受到偶發行動不便問題影響，今年2月亦曾確診感染新冠病毒。正在巴爾莫拉爾城堡避暑的女王，由於持續行動不便，周二只能在城堡任命卓慧思為新首相，而非傳統的白金漢宮。白金漢宮周三（7日）表示，女王在醫生囑咐休息之後，推遲與樞密院顧問團的會議。

法新社指白金漢宮發表女王健康狀况的聲明極不尋常，指她過去數月看起來明顯很虛弱，且取消了連串公開活動。BBC前王室新聞記者薩姆納（Richard Sumner）認為，白金漢宮聲明措辭謹慎，或暗示正發生嚴重的事。

薩姆納指王室整體政策是輕描淡寫，而他一直懷疑英女王不僅是行動不便的問題；他稱隨着年齡增長，可能會有其他更複雜的健康問題：「當你在96歲時，當然不能指望如25歲般健康。」另一BBC王室記者威徹爾（Nicholas Witchell)亦指白金漢宮這次聲明重要，因這與過去數月盡量不多言的情况形成鮮明對比。威徹爾指聲明提到英女王「安然」留在城堡，但白金漢宮認為要發聲明、家人前往城堡已說明了一切。

各界領袖昨發聲明表達關心，新任首相卓慧思在Twitter表示心繫女王及她的家人，又指全國都深切關注白金漢宮的消息；前首相貝理雅亦在Twitter貼文深切關注女王健康的消息。

（路透社/法新社/BBC/衛報）