海灣6國審查Netflix 提動畫女童互吻畫面 斥違伊斯蘭價值觀

沙特媒體監管機構並未具體說明是哪些內容，但提到包括針對兒童的內容。沙特國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）在節目中討論這個議題時，播放了一段經模糊處理的動畫片段，內容顯示兩名女孩接吻的畫面。節目中亦有展示法國電影《舞中初長成》（Cuties）的畫面，指Netflix「假借電影之名散播不道德信息，威脅兒童健康成長」。節目引述一名律師說，這對「我們的子女、孫兒和下一代都是十分不幸和痛苦的片段」，另有家庭和教育顧問說，這些內容偷偷入屋，國家正面對「審查危機」。

《巴斯光年》因同志角色被禁

位於沙特首都利雅得（Riyadh）的「視聽媒體委員會」在聲明中表示，這些內容已違反由海灣合作委員會（Gulf Cooperation Council）共同訂定的媒體規範，如果Netflix繼續播出這些內容，他們將「採取必要的法律措施」。海灣合作委員會6個成員國分別是沙特、阿聯酋、巴林、阿曼、卡塔爾和科威特。

阿聯酋周二也針對Netflix的內容發表聲明，強調未來幾日會了解這個平台播放的內容，並評估Netflix在當地廣播控制上的承諾。

許多以穆斯林為主的國家視同性戀為犯罪行為，其他被指帶有褻瀆意味或非法使用藥物的影片有時也會遭到審查。阿聯酋和其他穆斯林國家今年6月時就曾禁止華特迪士尼/彼思動畫（Walt Disney-Pixar）出品的《巴斯光年》（Lightyear）在戲院上映。該片有同性戀角色，而且曾接吻。

沙特今年4月時曾要求迪士尼刪走Marvel超級英雄片《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）中涉及同性戀的部分，但迪士尼拒絕，最終該片在當地被禁播。

（路透社/法新社/中央社）