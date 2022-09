海灣6國審查Netflix 提動畫女童互吻畫面 斥違伊斯蘭價值觀

沙特媒體監管機構並未具體說明是哪些內容,但提到包括針對兒童的內容。沙特國營電視台「新聞頻道」(Al-Ekhbariya)在節目中討論這個議題時,播放了一段經模糊處理的動畫片段,內容顯示兩名女孩接吻的畫面。節目中亦有展示法國電影《舞中初長成》(Cuties)的畫面,指Netflix「假借電影之名散播不道德信息,威脅兒童健康成長」。節目引述一名律師說,這對「我們的子女、孫兒和下一代都是十分不幸和痛苦的片段」,另有家庭和教育顧問說,這些內容偷偷入屋,國家正面對「審查危機」。

《巴斯光年》因同志角色被禁

位於沙特首都利雅得(Riyadh)的「視聽媒體委員會」在聲明中表示,這些內容已違反由海灣合作委員會(Gulf Cooperation Council)共同訂定的媒體規範,如果Netflix繼續播出這些內容,他們將「採取必要的法律措施」。海灣合作委員會6個成員國分別是沙特、阿聯酋、巴林、阿曼、卡塔爾和科威特。

阿聯酋周二也針對Netflix的內容發表聲明,強調未來幾日會了解這個平台播放的內容,並評估Netflix在當地廣播控制上的承諾。

許多以穆斯林為主的國家視同性戀為犯罪行為,其他被指帶有褻瀆意味或非法使用藥物的影片有時也會遭到審查。阿聯酋和其他穆斯林國家今年6月時就曾禁止華特迪士尼/彼思動畫(Walt Disney-Pixar)出品的《巴斯光年》(Lightyear)在戲院上映。該片有同性戀角色,而且曾接吻。

沙特今年4月時曾要求迪士尼刪走Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)中涉及同性戀的部分,但迪士尼拒絕,最終該片在當地被禁播。

(路透社/法新社/中央社)