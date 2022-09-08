華郵：特朗普莊園文件涉外國核機密

《華郵》8月中曾報道FBI上月8日搜查為尋找任何關於核武的文件，及至周二引述消息人士報道，調查人員檢走的文件包括提及外國政府核武防禦能力的資料。

消息人士沒透露資料涉及哪國、在海湖莊園哪裏找到，亦沒提供更多司法部的國安調查細節。

部分僅限總統內閣級別閱覽

當局亦檢獲提及美國機密行動的文件，這些資料很多高級國安官員都不知情，僅總統、內閣級別或接近內閣級別官員可授權他人閱覽。報道指閱覽這些文件不僅要有接觸高度機密的權限，更要取得「按需知密」（need to know）的特別權限；部分「特別存取項目」可能只有數十名官員知悉，處理這些項目的紀錄幾乎都放在區隔開的資訊設施，由特定人員監察。

美國司法部和FBI拒絕對《華郵》的報道置評，特朗普的律師基斯（Christopher Kise）批評泄露案件內容，不尊重司法程序和沒考慮真相，亦不利司法公正。

（華盛頓郵報/衛報）