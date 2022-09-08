卓慧思內閣多對華鷹派 分析：擺姿態居多

卓慧思周二成為首相後，委任世界觀與她相同的盟友祁湛明為外相，並讓對華鷹派的董勤達擔任內政部保安事務國務大臣。53歲的祁湛明曾批評卓慧思的競選對手辛偉誠對中國影響力的關切反應過慢。祁湛明主張，卓慧思雖沒有如辛偉誠一般提出關閉英國境內30所孔子學院，但說卓慧思注意北京當局「已有一段時間」。

與拜登通話 同應對中國挑戰

美國總統拜登周二在卓慧思正式拜相後跟她通話，雙方同意未來持續在全球挑戰上合作，包括應對中國挑戰。

卓慧思當選保守黨黨魁前，《泰晤士報》曾經引述消息，說她若當選將把中國從「體制競爭者」調升為英國國家安全的「嚴重威脅」，即跟俄羅斯相若，意味英中可能不會再有經濟伙伴關係。

雖然卓慧思在外交上詞鋒銳利，但有分析家懷疑，當英國面臨生活成本危機，卓慧思能否繼續維持強硬姿態。倫敦大學國王學院歐洲政治與外交教授梅農（Anand Menon）指出，「任何一名首相都必須意識到，該在強硬和貿易需求上取得平衡」。

梅農說，「英國正面臨生活成本危機，必須做一切該做的事讓經濟繼續運轉。切斷與中國的貿易不是好方法」。

胡錫進指英乏本錢與華「脫鈎」

《環球時報》前總編輯胡錫進周一發文形容卓慧思是「有做英國『新鐵娘子』的心，卻沒有當年戴卓爾夫人的命」，指英國國力大不如前，根本沒有與中國『一刀兩斷』的資本和勇氣，斷言卓慧思當選對華強硬態度會變得搖擺。

（日經亞洲/衛報/路透社/自由亞洲電台）