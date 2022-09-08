美航空旅遊超疫前水平 樽頸漸解 縮航班限客減混亂奏效 行李延誤問題改善

美國運輸安全管理局（TSA）周二（6日）公布，上周五至本周一（2至5日）全國有876萬人次旅客通過了機場安檢，超過了2019年勞動節連假的862萬人次，其中上周五最繁忙，有248萬人次通過機場安檢。勞動節周末假期傳統上標誌美國夏天旅遊旺季結束。

勞動節連假僅0.6%航班取消

隨着防疫措施放寬，歐美今夏迎來旅行潮，惟航空業復蘇之路並不平坦，航空公司因人手短缺及航班調整等問題，導致許多旅客要面對航班取消或延誤、機場大排長隊、行李丟失等情况，令今夏成為幾十年來最混亂的旅行季節之一。航空專家早前建議，在美國勞動節周末搭飛機出行的旅客最好預訂直航班機，且盡早抵達機場。但航班追蹤網站FlightAware數據顯示，今年勞動節連假中，全美僅0.6%航班取消、16.6%航班延誤，兩項數據均低於今年7月4日國慶及5月30日陣亡將士紀念日的周末連假水平。FlightAware指出，天氣良好及航空公司縮減了航班，令班機取消比例較之前減少。

增聘數千職位填補疫情流失

為免重演今夏混亂情况，全球航空業近期採取多項緊急措應對，例如倫敦希思路機場上月中表示，把目前每天10萬名離境旅客人數上限的措施，延長至10月，以紓緩疫後旅客增加及機場員工短缺造成的混亂，這迫使航空公司削減載客量，結果機場等候的人龍減少，丟失行李和航班取消及延誤問題也改善。全球不少航空公司都削減了秋冬季的航班，希望使預定航班數目與人手分配及其他資源配合得更好。美國捷藍航空已將部分航班縮減計劃延長至明年初，美國航空公司原先預計今年能恢復至2019年的約95%飛行水平，但7月已將之下調至91.5%。

一些航空公司和機場已增聘了數千員工，填補疫情大流行高峰時流失的人手，美國的航空公司員工總數已幾乎回復到2019年水平。

疫下員工染病多 澳紐航空未復常

不過，部分航空公司發現他們的營運情况仍未恢復至正常速度，一些沒有經驗的員工仍未上手，新安檢人員要更多時間檢查乘客，新行李處理員也要更多時間卸下行李等。

總部設在紐約的Savvy Navigator旅行社創辦人沃德（Jeff Ward）指出，他仍看到航空公司定期取消預定航班，包括秋季的預訂。

與此同時，疫情反覆仍困擾航空公司，澳洲航空及新西蘭航空表示，他們的員工患病率有所增加。新西蘭航空上月表示，新冠病毒和流感令「頗多」員工病倒，公司要在未來6個月取消部分航班。

（華爾街日報/CNBC/路透社）

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