「政治變色龍」 脫歐先反後撐

「野心大於能力」

卓慧思1975年7月生於牛津郡。她稱出夫人身左傾家庭，少時隨父母示威叫過反戴卓爾（或保守黨）政府口號。到列斯念公立學校，她加入當地的自由民主黨青年支部。在牛津大學墨頓學院攻讀「哲學、政治學及經濟學」（PPE）學士期間，她是活躍的自由民主黨人，曾主張大麻合法化、廢除君主制。然而1996年大學畢業，她轉投了傾向擁護君主制、反對大麻合法的保守黨。1990年代與之一起活動的自民黨人福西特（Neil Fawcett）回望認為，她的倡議只是「譁眾取寵」。原保守黨國會議員蘇碧玲（Anna Soubry）對她的評價是「野心大於能力」。

2006年，卓慧思有機會替補保守黨懸空議席時，因小報踢爆已婚的她跟其政治導師田銘祺（Mark Field，曾任外交部亞太事務國務大臣）有過一段維持約一年半的婚外情，仕途一度受阻。她之後在3名首相任內數度入閣，2016年更是該國史上首名擔任大法官兼司法大臣的女性。不過她被抨擊沒有法律資歷和不勝任。

卓慧思與會計師丈夫奧利里（Hugh O'Leary）2000年結婚，在她爆出婚外情後關係維持。她2019年受訪時仍強調婚姻「愉快」，稱丈夫是「一生至愛」。她有兩個甚少曝光的未成年女兒利伯蒂（Liberty）、弗朗西絲（Frances）。

（綜合報道）