英第3位女首相上任 迎烏戰新冠「全球逆風」 卓慧思：優先處理經濟能源醫療

卓慧思（Liz Truss）昨在蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡接受英女王任命後趕回倫敦，但其間受天雨影響有所延誤。她在當地時間下午5時許終抵達唐寧街10號的首相府，隨即在門口發表上任演說。她先感謝其前任約翰遜，形容「歷史會視他為有巨大影響力的首相」，其後介紹施政方針，承諾會優先處理三大事項：經濟、能源和醫療。她說會通過減稅促進經濟、協助應付能源帳單並確保未來能源供應，以及解決國民保健服務（NHS）問題。

她承認英國正面對烏克蘭戰爭和新冠疫情導致的「全球逆風」，強調本周會處理「難以負擔的能源帳單」問題，強調是俄羅斯總統普京決定侵烏所致。她說：「我有信心大家能走出難關。我們能重建經濟，我們定能成為現代而前途燦爛的英國。」

傳內閣要職首全無白人男性

隨後她轉往國會任免內閣成員，英媒此前引述消息披露的人選名單在主要職位上大致相同，卓慧思重要盟友、原就業及退休金事務大臣高翠玲（Thérèse Coffey）料升任副首相兼衛生大臣，財相料由另一盟友、原商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）升任，外相料由曾任其外交部下屬的原教育大臣祁湛明（James Cleverly）出任，曾是其黨魁選舉初期對手的現任檢察總長柏斐文（Suella Braverman）料將接任內政大臣。倘若最終公布屬實，將是英國內閣傳統上最重要的幾個職位首度全無白人男性擔任。

但焦點在卓慧思能否維持黨內和諧，其黨魁選舉最終對手辛偉誠早已表明不入閣。到昨天她會見接受任免的新舊閣員期間，3名辛偉誠的主要支持者司法大臣藍韜文、運輸大臣夏博思和衛生大臣柏建熙宣布將離職。

棘手問題多 「蜜月期」短暫

卓慧思是6年來英國第4名首相，外界預期她的「蜜月期」就算有也都只是短暫，她上任首日已有能源危機、生活成本飈升、醫療系統瀕臨崩潰、工會醞釀連環罷工等棘手問題等着她，更遑論持續中的俄軍侵烏、英國與歐盟在實施脫歐協議涉北愛爾蘭條款上的持續爭端等。

外界預期卓慧思明天（8日）會公布總值1000億鎊（約9100億港元）紓困措施，支援家庭與企業應付生活成本上漲問題，包括凍結能源帳單直至下次大選（最遲2025年1月舉行）為止，令一般家庭每年平均能源費（包括電費和天然氣費）可維持在1971鎊（約1.8萬港元），而毋須升至3549鎊（約3.2萬港元）水平。《每日郵報》昨報道，政府大臣周一晚已與能源業高層就凍結能源費會談。

因連串醜聞被迫下台的約翰遜昨日與卓慧思乘坐不同專機往蘇格蘭覲見英女王，在此之前先於首相府發表告別演說，他對不得不卸任顯然感到不滿，暗批保守黨黨友「中途改規則」逼宮，又自比已完成任務的助推火箭，「以不可見方式落在太平洋上某個遙遠而模糊的角落」。他強調將為新政府提供最熱烈的支持。

（衛報/每日郵報/BBC/路透社）