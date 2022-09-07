Ig違最辣私隱保護法 遭愛爾蘭罰31.56億

容許13歲用戶操作商業帳號

DPC就Ig涉嫌違反號稱「史上最辣私隱保護法」的GDPR做了兩年調查，發現Ig容許13歲至17歲用戶操作商業帳號，而這類帳號會公開展示用戶電話號碼和電郵地址。DPC亦發現Ig用戶註冊系統將13至17歲用戶的帳號預設為「公開」。

歐盟例生效以來第二大筆罰款

Ig的母公司Meta表示不同意罰款的計算法，打算提出上訴。Meta一名發言人向愛爾蘭廣播電視（RTE）表示，Ig的調查着眼於舊設定，而相關設定一年前已更新，之後亦已推出許多新功能，協助保障青少年資料私隱。

GDPR於2018年正式生效，授權歐盟監管機構對違規企業處以罰款。由於Ig母公司Meta的歐洲總部設在愛爾蘭都柏林，故DPC可代表歐盟監管Meta。今次是DPC對Meta旗下平台的最大筆罰款，DPC曾於2021年9月因Meta旗下即時通訊軟件WhatsApp嚴重違反GDPR，而向WhatsApp罰款2.25億歐元（約17.53億港元）。

盧森堡國家資料保護委員會2021對美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）處以7.46億歐元（約58.13億港元）罰款，是迄今為止單筆最高的GDPR罰款。

（法新社/衛報）