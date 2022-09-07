核電站受密集炮擊 澤連斯基：離核災差一步

【明報專訊】烏克蘭國家核電公司周一（5日）發表聲明稱，在過去3天，俄軍繼續密集炮擊扎波羅熱核電站所在地，造成多條輸電線路受損。當天，由於炮擊引發的火災，連接扎波羅熱核電站與烏克蘭能源系統的最後一條輸電線路斷開，與國家電網的連接再次中斷。烏總統澤連斯基周一晚形容核電站離開輻射災難只有一步之遙。俄方則指烏克蘭對目前被俄軍控制的扎波羅熱核電站，發動新一輪的打擊。
扎波羅熱核電站在戰事前提供烏克蘭全國五分之一電力，但是在戰事爆發後，隨着全國電力的需求下降，核電站的大部分機組都已經停運。
與國家電網再中斷
《華爾街日報》引述消息人士稱，核電站與國家電網連接中斷，暫時對烏克蘭影響不大，但隨着冬季寒冷天氣到臨，核電站無法供電問題將會浮現。
俄羅斯衛星通訊社則報道，核電站所在的埃涅爾戈達爾地方政府周一稱，烏方對核電站發動新襲擊，距兩個發電機組不遠的一個蒸餾水容器損壞。
歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在布魯塞爾與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）舉行記者會說：「這場核子賭局必須終止」，指摘俄羅斯「行徑鹵莽，蔑視國際法及核安全基本原則」。
（華爾街日報/國會山莊報/路透社/中通社）