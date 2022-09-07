核電站受密集炮擊 澤連斯基：離核災差一步

扎波羅熱核電站在戰事前提供烏克蘭全國五分之一電力，但是在戰事爆發後，隨着全國電力的需求下降，核電站的大部分機組都已經停運。

與國家電網再中斷

《華爾街日報》引述消息人士稱，核電站與國家電網連接中斷，暫時對烏克蘭影響不大，但隨着冬季寒冷天氣到臨，核電站無法供電問題將會浮現。

俄羅斯衛星通訊社則報道，核電站所在的埃涅爾戈達爾地方政府周一稱，烏方對核電站發動新襲擊，距兩個發電機組不遠的一個蒸餾水容器損壞。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在布魯塞爾與烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmygal）舉行記者會說：「這場核子賭局必須終止」，指摘俄羅斯「行徑鹵莽，蔑視國際法及核安全基本原則」。

（華爾街日報/國會山莊報/路透社/中通社）

（俄軍侵烏）