烏稱反攻克里米亞 促躲防空洞囤物資

烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在Twitter寫道：「我們要求遭（俄軍）佔領地區的居民，包含克里米亞半島的居民，在解除佔領行動期間遵從（烏國）官員下達的建議……特別是要準備防空洞、囤積物資、備有充足的水，並將行動電源充好電。」

英國防大臣：俄兵力損失逾8萬

路透社報道，雖然烏克蘭數周來一直告訴南部居民，要他們做好準備並在基輔發動反攻前撤離當地，但周一的警告值得注意之處在於它是針對早於2014年遭俄吞併的克里米亞居民所發出，而非今年2月底以來遭俄軍佔領的地區。

克里米亞原被認定不在烏克蘭武器射程範圍內，但俄國在當地的幾處軍事據點近月爆炸頻傳，俄方亦承認是有人發動襲擊，只是基輔當局一直沒有正面承認責任。

另外，美國有線新聞網絡（CNN）報道，英國防大臣華禮仕（Ben Wallace）周一在一份提供給下議院議員的聲明中表示，俄羅斯入侵烏克蘭超過半年以來，俄方估計已有超過2.5萬名官兵喪命，如果將被殺、受傷、被擄及數萬名逃兵加起來，各類型人力損失已經超過8萬人，俄軍在戰爭中「持續損失關鍵裝備及人員」，而這些損失將對莫斯科未來的戰力造成長遠影響。他又表示，俄羅斯至今尚未在烏克蘭「達成任何戰略目標」。

俄向朝鮮購數百萬火箭及炮彈

美國《紐約時報》周一引述美國解密情報報道，俄羅斯近期向朝鮮購入數以百萬支火箭和炮彈，顯示西方制裁已成功影響俄羅斯的軍備供應鏈。報道指這顯示俄軍供應鏈受阻並不限於先進軍備如坦克和精準導彈，而是連基本軍備都出現短缺或認為將會缺貨，而俄羅斯本身的軍工業並未能應付戰爭需求。

（路透社/CNN/中央社）

（俄軍侵烏）