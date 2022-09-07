俄主管道「斷氣」加劇歐供應緊張 德押後停核電 法籲減用一成能源

屬於綠黨的副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周一表示，位於南部巴伐利亞州的「伊薩爾2」（Isar 2）和巴登-符騰堡州的「內卡維斯特海姆2」（Neckarwestheim 2）核電站將繼續運作至明年4月中，而非按照計劃在今年底關閉，雖然沒有必要時不會再產電，但其間冷卻循環系統不會中斷，安全檢查將繼續。他指出，這兩座核電站會是「營運儲備」形式，確保有需要時在今冬為南部電網提供額外供電。南部是德國工業重鎮；位於北部埃姆斯蘭（Emsland）的餘下一座核電站則會按原定計劃關閉。

德綠黨原反對 兩座核電站待命成妥協

面對能源危機擴大，社民黨、綠黨和自民黨組成的德國聯合政府，近幾個月面對要求重新考慮反核能立場的壓力大增，民意調查顯示多數民眾也贊成續用核電。德國已被迫重啟燃煤發電站，應對能源緊絀困境，反對黨則要求保持3個剩餘核電站繼續運作，緩解供電壓力，但在反核運動中誕生的綠黨強烈反對在核能政策上作180度大轉變，堅持今年底關閉3座核電站。

因應「不確定因素」增加，例如破壞能源市場穩定的俄軍侵烏及夏季乾旱和河流水位下降，德政府今年7月下令對全國電網作壓力測試。測試結果顯示，電力系統在即將到來的冬天「不太可能」出現危機，但「不能完全排除」，因此政府需採取更多措施防止缺電或停電。保留兩座核電站運作是其中一項措施，也是今屆政府的內部妥協。

2011年日本福島核災後，德國推展全面棄核方針，原本計劃在2022年底前關閉所有核電站，至今剩餘的3座發電量佔總發電量僅約6%。哈貝克排除了4月過後為該兩座核電站「續命」的可能，表示不會為了延長運作增添新燃料棒，強調淘汰核能政策不變，「核能仍是高風險技術，高輻射核廢料將給無數後代帶來負擔」。

法向德供氣 德向法供電互補

俄羅斯正無限期暫停北溪1號線供氣，克里姆林宮周一更表示，在西方解除對俄制裁前，俄羅斯不會恢復全面供氣，消息令國際天然氣價格進一步攀升。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，簡稱俄氣）副總裁馬爾克洛夫昨則稱，在西門子能源修復損壞設備前，不會恢復「北溪1號線」的供氣。俄氣之前堅稱，若在渦輪機復修前恢復供氣，可能會令一個壓縮站發生爆炸或火災，但歐盟認為有關說法只是藉口。西門子能源昨表示無法理解俄氣說法，指渦輪機引擎漏油並不構成關閉管道的理由，因漏油一般不會影響渦輪機運作，且可在現場堵封。

另外，法國總統馬克龍周一呼籲國民在未來數月減少能源使用量一成，敦促商界及家庭節約能源，包括調低暖氣及冷氣。他警告若未能奏效，可能在冬季考慮強制節能，包括能源配給。馬克龍周一與德國總理朔爾茨舉行視像會議後，宣布兩國合作應對能源危機，即法國會向德國增加天然氣供應，德國則會繼續向法國供應電力，以填補法國多個核反應堆因維修或河水水位下降減產而出現的短缺電力。

（金融時報/華爾街日報/華盛頓郵報）