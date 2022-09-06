卓慧思今謁女王封相 已備凍結能源費新政

57％得票率擊敗辛偉誠膺黨魁

保守黨公布，47歲的卓慧思以57%對43%的得票率，擊敗對手辛偉誠，當選黨魁。她會接替7月宣布辭職的約翰遜，下屆大選最遲在2025年1月舉行。她周二將赴蘇格蘭巴爾莫拉爾城堡謁見女王，接受任命和授權組閣，預計香港時間今晚11時在首相府外發表上任演說。政府因換屆，應對通脹等許多決策已擱置兩個月，其中能源價格飈升問題令家庭及企業叫苦連天。卓慧思昨勝選後承諾會應付有關問題，「我將推出大膽的減稅及促進經濟計劃，我將履行解決能源危機的承諾，處理人民的能源帳單」。

《泰晤士報》昨引述消息人士報道，卓慧思將針對能源開支暴漲，宣布涉款最少690億鎊（約5371億港元）的援助計劃，包括為消費者設定能源價格上限及補償供應商。《每日電訊報》周日晚亦引述官方和商界知情人士報道，卓慧思正考慮凍結今冬數以百萬計住宅用戶的能源費。英國廣播公司昨報道，卓慧思的團隊早於3周前已認為黨內選舉大局已定，轉而籌劃政府，花了幾星期研議援助能源費措施，預定周四（8日）公布。彭博社稱，卓慧思在剛過去的周末商議最後的閣員名單，以及規劃幫助英國度過今冬能源危機的細節。

關浩霆成下任財相熱門人選

現任商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）是下任財相熱門人選。他昨投書《金融時報》，強調卓慧思執政後會銳意爭取2.5%經濟增長，同時致力縮減國家債務對國民生產總值的比例。彭博社認為他這番言論旨在「穩定市場」，因卓慧思曾聲言以減稅促進經濟，嚇怕了投資者。英國7月消費物價指數按年升10.1%，減稅有加劇通脹風險，而且政府倘剔除增徵稅收，援助等計劃的經費就須仰賴借款或削減開支以支持。英倫銀行預測，英國將有整整接近兩年的衰退或者經濟停滯，通脹縱現已為40年最高，但預計還會更高。

京報批中國威脅論投機取巧

在中英關係上，卓慧思曾稱中資科技公司對英國有「安全風險」，矢言減少依賴中國，還表示上台後打算將中國定義為「嚴重威脅」而非現時的「體制競爭者」，英國將擬訂對焦中俄的外交政策，另與英聯邦成員建立更強的經貿聯繫，抗衡中國擴張的影響力。中國外交部和《中國日報》等傳媒已警告卓慧思散播中國威脅論，行為不負責任。《環球時報》評論文章昨點名卓慧思不該投機取巧轉移矛盾，把「對華強硬當飯吃」。

（路透社/泰晤士報/BBC/彭博社）