旅業回暖 星航空業擬加薪、海外招聘搶人

新加坡《海峽時報》周一（5日）報道，新加坡航空（星航）今年2月宣布恢復中止了兩年的招聘工作，當時目標是在明年3月或之前招募到2000名機組人員，至今招募了約1200人，預計到12月或之前能聘到餘下800人。隨着多國恢復通關，航空公司正考慮在新加坡和馬來西亞以外招聘人手，就正如新冠爆發前在中國大陸、台灣、印尼和韓國請人一樣。

料下月旅客人次達疫前八成

除了星航，新加坡樟宜機場各工種都需大量增聘人手，包括行李處理員、保安、清潔員和空中交通控制員等。報道指今年上半年樟宜機場人手已由2.5萬人增至2.9萬人，交通部長易華仁（S. Iswaran）上周稱，預計下月新加坡航空旅客人次將達疫前八成，機場將多需3500至4000名員工應付，到時機場人手水平將達疫前95%。樟宜機場最大行李處理公司Sats表示，6月時其員工水平已達疫前超過八成，但有部分工種比較缺人，特別是某些專業工種，它們要大幅加薪達三成求人。

亞太航空公司協會總監梅農（Subhas Menon）表示，航空業界目前最欠缺的人手不是機師或空中交通控制員，而是行李處理員、保安和接待人員，因疫情期間這些工種外判商較少獲政府援助，因此人員流失較多，而與專業航空工種相比，他們在轉行上有較多選擇，亦因此較少回流。

（新加坡海峽時報）