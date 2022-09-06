加拿大罕有連環斬人案 10死15傷

通緝兩疑犯 曾現身沙省首府

事發於薩斯喀徹溫省原住民社區「詹姆斯史密斯克里民族」（James Smith Cree Nation）和鄰近村莊韋爾登（Weldon）。該原住民社區人口約3400，大多以務農、打獵和捕魚為生，韋爾登則有約200人居住。皇家加拿大騎警助理局長布萊克莫爾（Rhonda Blackmore）稱，警方周日早上約5時40分接報有人在原住民社區被刺，及後再收到多宗遇襲報案，發生在13個不同地點。

警方公布，疑兇為31歲的達明‧桑德森（Damien Sanderson）和30歲的邁爾斯‧桑德森（Myles Sanderson），並公開他們照片和外型特徵，暫未知兩人關係。邁爾斯在今年5月被該省的滅罪行動項目列為非法在逃者，但沒說明被通緝原因。

警方在事發3小時內發出全省危險人物警報，至下午因有報告指早上11時20分有人目擊兩人駕駛一輛黑色汽車出現在薩斯喀徹溫省首府里賈納（Regina）的阿科拉大道（Arcola Avenue），遂向鄰近艾伯塔省和曼尼托巴省發布有關警報。

布萊克莫爾稱，調查顯示部分受害人是疑兇襲擊目標，其他則是隨機遇襲，強調當局出動最大警力追查兩人下落，暫沒資料顯示疑兇已前往其他省份。

她呼籲里賈納的居民採取預防措施或考慮在室內安全地點暫避，小心勿讓他人進入住所。有原住民領袖估計事件與毒品有關。

原住民領袖疑事件涉毒品

住在韋爾登89歲老婦利斯（Doreen Lees）稱，她與女兒看到其中一名相信是疑犯的男子。她說女兒屋外喝咖啡時，看到一輛汽車駛至其住所外的街道，一名男子下車並走近她們，說他受了傷，需要協助，當女兒說會幫他致電求助稱，那男子便急步走開。利斯稱，那男子一直用大衣掩臉，稱自己面部受重傷。

總理杜魯多形容事件可怕及心碎，稱政府已聯絡原住民社區領袖，準備提供協助，稱要將兇手繩之於法。有移民到加拿大的港人接受加國傳媒訪問稱對事件感震驚，稱加國華人較喜歡聚居港口地區，相信案發的薩斯喀徹溫省較少華人居住。

（法新社/路透社/CBC/衛報）