「鬥氣」邁高潮 俄恐犯戰略大錯

自俄軍侵烏後，歐洲即聯同美國等對俄實施經濟制裁，但其影響料需更長時間才能徹底浮現，與此同時歐洲也嘗試降低對俄羅斯的過分能源依賴，但難以趕及在今年冬季的暖氣需求高峰前做到。換言之，今冬是歐俄誰勝誰負的關鍵時刻，這一方面促使歐洲加快能源儲備的腳步，另一方面令俄羅斯有更大誘因盡快打「能源牌」對歐施壓。

「向俄跪低」政治上不可取

不過，俄羅斯公然以北溪1號線作要脅或有反效果，倫敦國王學院俄羅斯專家格林（Sam Greene）在Twitter更指那會是「重大戰略錯誤」。格林解釋，即使面對通脹和潛在經濟衰退的壓力，對歐洲領袖（包括德國和法國）而言，放棄制裁換來恢復供氣是「政治上不能談及」的事，這代表加快投資新能源和加強對烏克蘭的作戰支持，是比「向俄跪低」看上去更佳的選項。

倘真脫鈎 對俄能源需求減

格林判斷現時局勢發展的最大影響很可能是歐洲對俄羅斯天然氣的戰略脫鈎，即使有朝一日俄羅斯供氣回歸，但會面臨較低的需求以及更分散的市場結構，這並非莫斯科所樂見。

明報記者

（俄軍侵烏）