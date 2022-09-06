歐盟周五開會 商緊急措施遏能源價

彭博社引述文件草案報道，擔任歐盟輪任主席國的捷克將把一系列應對能源價格措施，納入周五會議商討緊急干預選項清單內。草案文件顯示，捷克將向其他成員國說：「即將到來的供暖季節將考驗歐盟能源市場的彈性。評估市場發展及確定可能措施應對高天然氣價格推高電價，是至關重要。」

擬限天然氣價 設法增市場流動性

捷克提出減輕天然氣價格對電價影響的方案，包括暫時限制發電用天然氣價格、對俄羅斯進口的天然氣設定價格上限等；捷克亦提出增加市場流動性的措施，包括為面對極高額保證金要求的市場參與者提供歐洲緊急信貸額度支援、為保證金或自動價格上限調整設限、暫停歐洲電力衍生品市場交易。捷克還將建議評估歐盟如何利用其碳市場來提高產電排放限額，以紓緩高電價問題。

歐洲多國自推應急措施

歐洲多國已各自推出應急措施，應對能源價格高企。瑞典和芬蘭周日相繼宣布向能源公司提供數以十億美元流動資金擔保，以防不斷飈升的抵押品要求使它們倒閉。芬蘭經濟部長林蒂萊（Mika Lintila）直言此舉是為了防止能源業出現「雷曼式」破產危機。

德國同日宣布推出650億歐元（約5055億港元）紓困措施，幫助家庭及企業應對高能源費用，並會向能源公司徵收「暴利稅」。總理朔爾茨表示，政府將向數百萬領取養老金者一次過派發300歐元（約2335港元），學生可獲200歐元（約1557港元），政府也會為領取房屋津貼人士支付供暖費；約9000家能源密集型企業會將獲得17億歐元（約132億港元）的稅務寬減。朔爾茨稱，政府將對非天然氣產電的能源生產商的利潤設置上限，稱這些公司賺取「超額」利潤，向它們徵收的暴利稅會用於資助紓困計劃。

（彭博社/路透社/金融時報/BBC）

（俄軍侵烏）