克宮：不撤制裁 「北溪1」難全面復供 指西方致混亂影響維護

佩斯科夫（Dmitry Peskov）周一向傳媒表示，「包括英國和德國」的西方制裁造成混亂，令管道維護工作陷入困境，又否認有指摘稱俄羅斯中斷向歐洲供氣為政治舉措，強調北溪1號線全面恢復對俄供氣「毫無疑問地」視乎西方會否撤銷對俄制裁，強調「不存在其他原因引致供氣問題」。

俄官盼能源危機削歐盟撐烏

國營俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom，下稱俄氣）上周五以位於俄國鄰近芬蘭邊境的波爾托瓦亞（Portovaya）壓縮站的渦輪機「漏油」為由，宣布無限期停止透過北溪1號線對歐供氣。但說法受到負責製造和保養涉事渦輪機的德企西門子能源（Siemens Energy）質疑，歐盟更批評俄方將供氣「武器化」。

克里姆林宮現歸咎制裁措施妨礙西門子能源協助維修渦輪機，佩斯科夫表示制裁如獲撤銷，管道維修工作將更容易完成，「肯定」可恢復天然氣供應。

最近數周俄羅斯官員都毫不掩飾他們希望歐洲日趨嚴重的能源危機，會削弱歐盟對烏克蘭的支持。佩斯科夫指歐洲民眾、商人和企業生活愈來愈糟糕：「這些國家的民眾會對其領袖有愈來愈多疑問。」德國總理朔爾茨宣布650億歐元（約5061億港元）緩解能源費用急升的援助計劃後，俄國前總統、現任聯邦安全會議副主席的梅德韋傑夫周日批評德國支持對俄制裁、向烏克蘭提供武器，是在充當俄羅斯的敵人。

歐盟質疑「管道不止一條」

歐盟委員會的能源事務發言人麥克菲（Tim McPhie）昨日質疑，由俄羅斯連接歐洲的管道不止一條，若真的有影響通過北溪1號線供氣的技術問題，俄方其實可透過其他管道向歐洲填補供氣，但這情况並沒發生。

俄羅斯目前對歐供氣的輸氣管包括蘇聯時代經烏克蘭的管道和經土耳其的「南溪」（South Stream）。

俄氣亦稱周一會通過蘇賈中轉站經烏克蘭向歐洲供應4240萬立方米天然氣。烏克蘭天然氣運輸營運商指蘇賈中轉站可接替北溪1號線的輸送容量，稱俄氣沒充分利用每日輸氣最多7700萬立方米的蘇賈中轉站；據營運商網站稱，俄氣周二亦將供氣4239萬立方米。

法德允互助供氣供電應急

法國總統馬克龍周一跟朔爾茨通電話後表示，法德兩國同意互相協助應對能源危機，指法國準備好向德國供氣，又表示如有需要，德國可向法國供電。

（金融時報/路透社/衛報）

（俄軍侵烏）