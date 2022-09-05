黑人為主 密西西比首府食水危機未解 美城淪「環境種族主義」受害者

這次肇禍的柯蒂斯（O.B. Curtis）食水處理廠上周一（8月29日）遭遇暴雨引發的洪水冲毁，整座廠房無法運作，自來水供應中斷，市民只能排隊輪候美軍協助分派的樽裝水。41歲巴士司機湯普森抱怨缺水導致連牙都刷不了，55歲殘疾寡婦瓊斯則慨嘆「似乎無人知道怎樣解決問題」。

關注經濟和種族議題的密西西比州公義中心主席韋德認為，洪水只是近因，在州政府過去50年來投資基建不足下，杰克遜的食水危機醞釀已久。

過去50年投資基建不足釀禍

杰克遜的供水系統日久失修，早已問題叢生。像2020年末至2021年初，冬季風暴引致水管爆裂，供水停頓近6周。環境部門不時發現市內供水系統存在細菌和寄生蟲等有害物質，需要頒布「煲水令」，敦促市民先煮沸自來水才能飲用，最近一次是在7月30日。即使有食水供應，仍有水壓不足等問題。

食水安全問題甚至造成其他間接影響，例如32歲的斯內爾指每月被迫浪費約值200美元的食物兌換券來購買可飲用的食水，損害救濟計劃原意。有民眾儲起雨水備用，但又花不起錢買濾水器，另有民眾寧願搬遷。

市議員質疑資金集中白人地區基建

當地社運人士、政治人物以至學者主張問題根源是「環境種族主義」，即指黑人等有色人種社區每每被犧牲，得不到跟白人社區同等關注。民主黨籍杰克遜市議員班克斯（Aaron Banks）質疑州資金挹注杰克遜周邊白人地區的基建，卻無人理會該市食水處理廠等所需設施。該市領袖曾催促共和黨主導的州政府撥款改善基建不果。

杰克遜的白人比例在1980年代間從52%降到43%，到1990年代再有3.5萬白人離開，此後市內逾15萬人口中有八九成是黑人，全市貧窮人口比例有25%。

杰克遜的情况已引起華府關注。總統拜登承諾調撥聯邦資源援助密西西比州處理危機。

（華盛頓郵報/法新社/BBC/國會山莊報）