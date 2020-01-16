IAEA：烏核電站對外連接僅餘後備電纜

一反應堆續供電 維持基本安全功能

IAEA專家團隊上周四視察核電站後，有部分專家留在現場。IAEA前日表示，核電站內的烏國職員向專家告知，站內僅餘主要電纜連接中斷，一個反應堆繼續供電予核電站內的冷卻和其他基本安全功能，及透過電網向民眾、工廠等供電。

烏方核電站營運商Energoatom在社交平台Telegram稱，因俄軍持續炮擊，關閉了扎波羅熱核電站的5號反應堆，6號反應堆正透過後備電纜，供電予核電站所需，並向烏國電力系統有限度供電；核電站另外3條主要電纜已在早前衝突中損毁。核電站3月初落入俄軍控制後，近期屢傳受炮擊威脅，俄烏相互歸咎對方。

土耳其總統稱願再助調停

在核災風險下，土耳其再次表態調停意願。法新社上周六引述土耳其總統府報道，埃爾多安向普京提出，可一如此前戰區糧食出口協議般，充當扎波羅熱核電站危機的調停角色，但未提及埃爾多安有否向烏克蘭總統澤連斯基提出類似調解建議。

（路透社/法新社）