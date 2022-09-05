布拉格7萬人示威 促控能源價保軍事中立

當日名為「捷克優先」的示威由一些極右及邊緣政治團體如共產黨等發起，他們指捷克應保持軍事中立，並確保與包括俄羅斯在內的天然氣供應商簽署合同。主辦者之一的哈韋爾（Jiri Havel）向傳媒稱，示威目的是要求改變，主要在能源價格方面，特別是電力及天然氣，指情况會在今秋摧毁國家經濟。

西方國家制裁入侵烏克蘭的俄羅斯，促使後者限制對歐洲供應天然氣作為反擊，歐洲多國能源價格急升。民眾關注接下來的冬天暖氣開支，前日的示威現場有標語寫上「最好的給予烏克蘭人，我們只有兩件毛衣」。示威者其他不滿的議題亦包括新冠疫苗接種及移民問題。

總理稱示威者親俄 違捷克利益

在示威前一天，被反對派批評在通脹和能源價格問題不作為的政府才捱過不信任動議，有關投票亦突顯歐洲能源危機如何刺激政治不穩。菲亞拉上周六接受傳媒訪問指示威者並沒將國家最大利益放在心上，稱廣場的抗議活動是親俄勢力召集，指對方靠近極端立場，違背捷克的利益。

（路透社/法新社）