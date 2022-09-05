卓慧思：拜相即應對通脹能源短缺 今勢當選黨魁 迎兩大挑戰

英國約20萬名保守黨黨員8月初起可透過郵遞或網上方式，參與黨魁選舉投票，投票時間已於上周五截止。民調機構YouGov在8月19日公布的保守黨黨員意見調查顯示，卓慧思（Liz Truss）在黨友的支持度為66%，以32個百分點領先對手辛偉誠（Rishi Sunak），趨勢跟月初相同。《每日電訊報》前天表示，辛偉誠競選團隊鑑於選情大幅落後，已放慢籌組內閣的準備工作。

卓慧思上周六投書《每日電訊報》，表示倘若當選保守黨黨魁（繼而拜相），將在新政府投入運作的首周內推出應付能源帳單高昂及確保能源供應的即時措施。其財相將於本月稍後時間，交代更廣泛的經濟行動方案。

「雙軌方向」處理能源、經濟問題

卓慧思上周五在投票結束後向保守黨員致謝，承諾當選後「不會讓人將英國看扁，將盡全力確保國家的偉大及成功」，她指自己有堅實計劃振興國家經濟，提供更高工資、對家庭更多的保障，以及世界級的公共服務，將透過減稅、供應改革和減少對商業規制來實現。

《星期日電訊報》昨引述一名卓慧思身邊人士的消息報道，指卓慧思將以「雙軌方向」處理能源和經濟問題：一方面向民眾住戶提供即時的財政援助，另一方面試圖解決因新冠疫情及俄烏戰爭而暴露的根深柢固問題。

消息：擬撤壓裂法採頁岩氣禁令

《太陽報》上周五也引述一名親近卓慧思的消息人士稱，卓慧思或在拜相數天內撤銷以水力壓裂法技術開採頁岩天然氣的禁令。約翰遜政府2019年11月以有地震風險為由暫停英格蘭地區以該具爭議方式採氣。上述消息人士稱只會在獲得氣田周邊居民支持方會復採，為此開採公司式或將提供25%帳單折扣作誘因。

據英國地質調查局（BGS）2013年估算，英格蘭北部有多達36萬億立方米頁岩天然氣蘊藏量，內閣調查指足可供應英國50年之需。

辛偉誠警告進一步推高通脹

辛偉誠批評卓慧思的方案「鹵莽」，警告進一步推高通脹，並損害英國在海外投資者及市場眼中的印象。他強調自己當財相時處理過經濟困難，如當選首相將再派用場。辛偉誠的一名盟友向《星期日電訊報》表示，支持者質疑辛偉誠是否真的在民調中大幅落後，堅持他仍有「極微機會」在最終爆冷勝出。

英國7月消費物價指數按年上升10.1%。英國能源市場顧問公司Cornwall Insight上月底估算，10月起該國普通家庭的每年能源費將漲至3554英鎊（約3.2萬港元）；英國能源監管部門亦已調高10月起住戶能源費上限，至每年3549英鎊 。

勝選的保守黨魁周二會前往蘇格蘭接受英女王任命，成為新首相，看守首相約翰遜屆時會卸任。同日，新首相將回到倫敦的首相府外發表演說，委任內閣成員。周三早上主持首次內閣會議後，新首相中午會到國會下議院接受質詢。

（星期日電訊報/每日電訊報/英國太陽報/法新社）