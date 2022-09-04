外國人與巴人相戀或結婚 明起須向以色列申報

以色列稱西岸為猶太-撒馬利亞地區。該國國防部政府領土活動協調處（COGAT）新制定的《外國人進入及居留猶太-撒馬利亞地區程序》今年2月發表，並於明天（9月5日）生效。

英國廣播公司（BBC）昨報道，新制要求外國人倘與西岸持有巴勒斯坦身分證人士談戀愛，必須在開始戀愛的30日內通報以色列國防部；結婚後27個月亦必須離開西岸，半年內不得返回。

另外，新規定下，探親類目沒有了探訪兄弟姊妹、祖父母、孫子女，且要求探親者須填報西岸親友身分證號碼等繁瑣資料，以方亦取消「落地簽證」，所有簽證都要在最少45日前申請。

以方聲稱是按1990年代達成的臨時和平協議，西岸和加沙地帶巴勒斯坦居民的配偶、子女居留，以及訪客許可，都得由以方批發。不過現實是，以方一直沒有授予巴人的外籍配偶居留身分。

巴人組織斥進行人口控制

巴勒斯坦人和以色列非政府組織指摘以色列當局收緊限制的做法，批評這樣做旨在為巴勒斯坦人口進行控制工程，使巴勒斯坦人的社會更被孤立，令有海外親人的巴人家庭難以團聚。巴基斯坦解放組織甚至形容，新措施相當於種族隔離。

（BBC）