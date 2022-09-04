紐約沒收博物館27展品 將歸還意大利埃及

總值1億 部分來自交易商

曼哈頓地區檢察官辦公室稱，這批被盜古物是過去6個月執行的3次搜查中檢獲，將於本周送回原屬國，其中21件歸還意大利，6件歸還埃及。這批文物中，有8件來自聲名狼藉的意大利古董交易商貝基亞（Gianfranco Becchina），他在瑞士巴塞爾經營美術館，因非法交易被盜文物於2001年遭意大利政府調查，當局經過10年偵查，在2011年沒收了貝基亞6300件希臘-羅馬文物，為1970年代被掠奪。

從大都會博物館查獲的文物中，最矚目之一是公元前470年的一隻古希臘酒杯，價值120萬美元，於1979年從貝基亞的美術館購入；另一件為公元前400年、價值40萬美元的希臘女神雕像，是英國古董商賽姆斯（Robin Symes）於2000年贈予博物館，賽姆斯亦涉被盜文物交易。

儘管大都會藝術博物館很多展品是在貝基亞被指控非法偷運前已經購入，但專家指出，在貝基亞被懷疑後，該博物館應檢視所有從他處購買的文物來源。大都會藝術博物館發聲明表示，館方一直配合曼哈頓地區檢察官辦公室的調查，且多年來嚴格審查文物收購程序。

（紐約時報）