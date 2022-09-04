伊朗扣美軍無人船 一周兩宗 報道指歸還後鏡頭失蹤

美國第五艦隊發表聲明稱，當日下午2時左右偵測到伊朗海軍「賈馬蘭」（Jamaran）號在紅海逼近兩艘美方無人駕駛船，並將它們吊起。當時在附近執勤的美軍「尼采」號（USS Nitze）和「布萊克」號（USS Delbert D. Black）「留在現場與伊朗軍艦溝通，緩解局面」，直至翌晨8時對方才歸還兩船。

美派驅逐艦追討 一度對峙

美國匿名國防官員暗示伊朗試圖秘密扣押無人駕駛船，「賈馬蘭」號船員吊起兩艘船後將它們擱在艦上，並用防水布蓋住。伊朗方面起初否認扣下任何美國財物，惟美國海軍派出直升機拍下伊朗船員的行動。

一名美國官員又告訴《華爾街日報》，歸還的無人駕駛船的攝影機均失去，不知是否伊朗扣下了抑或在吊起時弄丟。

伊朗稱確保國際航道安全

上周四被扣的其中一艘美軍無人駕駛船，正是伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍支援船「Shahid Baziar」號上周一（8月29日）晚在波斯灣，意圖拖走的同款7米長Saildrone Explorer。美國海軍當天派出「雷霆」號（USS Thunderbolt）近岸巡邏艦與MH-60S「海鷹」（Sea Hawk）艦載直升機要求歸還，在約4個小時後伊方支援船才解除拖曳它的纜索並離開。

伊朗國營電視台上周五報道，「賈馬蘭」號在紅海執行反恐任務，遇上那兩艘無人駕駛船，伊艦為了「防止可能的意外」才扣押兩船，並在「確保了國際航運通道安全」之後放還。

美國海軍回應稱，無人駕駛船沒有武裝，對海上船舶並無危險，並已在紅海南部運作了超過200日，在被撈起時，離最接近的航道有最少4浬距離。

美紅海波斯灣建監察網屢生爭執

美軍自去年10月起採用的Saildrone Explorer，靠風力和太陽能運作，擁有可360度拍攝的鏡頭。機上攝影機、雷達、感應器等其他設備均屬商用，並非機密技術，但若然伊朗取得攝影機，將可深入了解該系統的性能。

2000年至2011年間索馬里海盜猖獗下，伊朗跟其他仰賴紅海與蘇伊士運河航道的國家一樣，派有軍艦加強該區安全。美國及盟友也有在該區組建海空無人機網絡，藉以監察伊朗，雙方在紅海和波斯灣不時發生爭執。

（彭博社/紐約時報/華爾街日報）