IAEA稱烏核電站多次遭破壞「不能接受」

【明報專訊】率領專家組視察烏克蘭扎波羅熱核電站的國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西，前日（2日）返回奧地利維也納。他表示，該核電站的「完整性遭到多次破壞」，看到建築物遭炮擊留下的彈孔，形容是「不能接受」，並表示兩名IAEA專家會長期留在核電站協助「穩定」情况。
這座被俄軍控制的歐洲最大核電站，近幾周多次遭炮擊，俄烏相互指摘對方所為，令人擔心出現核災。格羅西（Rafael Gross）前晚從烏克蘭返回IAEA總部所在的維也納並舉行記者會，他用交通燈顏色形容核電站的危急狀况，指核電站在完整性上正處於「紅色」等級，「這是因為我們看到核電站周圍的軍事活動，以及炮擊在建築物上留下的洞或印記。這意味該設施的完整性不是一次、而是多次遭破壞」，強調根據任何安全標準，都是「不能接受」。
格羅西表示，他和其團隊已視察了核電站內「他要求看到的一切」，但承認無法與徵用該核電站危機中心作為總部的俄軍交談。格羅西稱，仍有6名專家留在核電站，其中4人本周會離開，另外兩人會長駐，持續監測站內情况，向IAEA提供信息。格羅西本周初會完成視察報告，周二向聯合國安理會匯報。
俄稱擊退圖奪核電站烏軍
另外，俄羅斯國防部昨表示，烏克蘭一支為數250人的海軍部隊上周五深夜試圖重奪核電站控制權，但被俄軍擊退。
（衛報/聯合國網站）
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