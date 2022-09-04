俄無限期停「北溪一號」 氣價勢再飈 歐盟轟藉口斷氣 增庫存難捱寒冬

在歐洲戒備莫斯科打「能源牌」之際，俄氣上周三宣布全面關閉北溪1號線以作維修，原定為期3天，但到上周五突然在社交平台Telegram發表聲明，表示因管道的一個主要渦輪機出現漏油「故障」，「直至運作設備的問題消除前，北溪輸氣管將全面停止輸氣」。涉事渦輪機位於俄羅斯鄰近芬蘭邊境的波爾托瓦亞（Portovaya）壓縮站。

製渦輪機廠指後備足夠正常運作

然而，負責製造和保養涉事渦輪機的德國公司西門子能源（Siemens Energy）質疑俄氣說法，指過往同類事件並未令輸氣管停止運作。該公司又表示，過往已曾多次向俄方及外界指出，波爾托瓦亞壓縮站內有足夠的後備渦輪機，供北溪1號線正常運作。

歐盟經濟事務專員真蒂洛尼（Paolo Gentiloni）昨天回應稱，歐盟不害怕俄羅斯總統普京的決定，儘管期望俄方尊重現有能源合約，「但如果不是，我們已準備好作出反應」。他又嘗試紓緩外界對歐洲冬季燃料危機的疑慮，強調歐盟多個成員國的天然氣庫存量皆處高水平，反映正在為嚴冬作準備。歐盟委員會首席發言人馬默爾則在社交平台Twitter批評俄氣的藉口「荒謬」，再次顯示該公司作為天然氣供應商「不可靠」。

俄軍侵烏引發的歐洲能源危機迫使德國以至整個歐洲反思如何「開源節流」，以應對今冬需求高峰，其一關鍵在於天然氣庫存。歐盟能源專員西姆森上周三表示，歐盟平均儲氣量已提前達到早前訂下的80%目標，歐洲天然氣價格從8月26日高位回落三分之一至上周的每兆瓦時（Megawatt-hour）209歐元，但外界估計下周一開市後會再次上升。

疑報復G7推動俄石油價設限

北溪1號線早在7月時已因年度維修暫停輸氣約10天，到恢復供應後不久輸氣量再次下降至烏戰前水平的不足兩成。俄氣公布最新停擺消息前不久，七國集團（G7）正式宣布推動對俄羅斯出口石油設置價格上限，西方傳媒質疑莫斯科是刻意對此報復。

德國是歐俄這場能源鬥法的一大焦點。《金融時報》引述德國經濟部一名代表指，本月初會提前達成10月或之前將天然氣庫存量提升至上限85%的目標，而且柏林在尋找替代供應路線和建造液化天然氣進口設施上取得良好進展，故此應對準備已比數月前好得多。但英國資源顧問公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）的分析師上周五警告，倘若北溪1號線繼續關閉，同時歐洲今冬特別寒冷，歐洲的能源儲備仍可能會跌至危險水平，迫使各國對天然氣和電力使用採取嚴格限制。

（金融時報/衛報/CBS/BBC/華盛頓郵報/德國之聲）