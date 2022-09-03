G7同意限俄油價 俄揚言不賣 分析：奏效需非西方國家配合

G7財長在會議聲明公布針對來自俄羅斯的海運原油和石油產品設置價格上限（price cap）的「共同政治意願」，具體做法即成員國的服務供應商只能在購買價格不高於上限的情况下提供融資和保險。價格上限的確切價位會由「支持和落實價格上限的廣泛國家聯盟」制定。

聲明表明方案旨在降低俄羅斯收入和俄羅斯為侵略戰爭提供資金的能力，同時避免衝擊全球能源價格，尤其是避免將影響外溢至中低收入國家。措施是建基於歐盟針對俄羅斯的石油禁運措施（註：兩者制裁原理相同，主要分別是新設價格上限）。《金融時報》昨引述歐洲官員指，按計劃價格上限方案會跟歐盟原定的禁運方案同步啟動，即涉及原油的部分在今年12月5日開始，煉油產品則在明年2月5日開始。

歐盟、保險商談判細節成挑戰

然而，限價方案會否發揮預期中的效果備受質疑。方案奏效與否的關鍵因素是西方對船運保險的控制力，G7成員國雖只佔全球經濟稍多於三成，但按歐洲智庫布魯蓋爾（Bruegel）統計，這7個國家為全球逾9成船運流量提供保險。

問題是非西方國家會否配合。俄羅斯已率先表明會反制，分管能源工作的副總理諾瓦克周四表明俄方不會對參與限價的公司或國家提供石油及石油產品。西方官員近日亦承認，限價措施須獲印度等大量購買俄油的第三方國家支持，才能最有效地落實。路透社便引述專家指俄羅斯會找到其他買家來規避限價，市場力量也有機會令措施失效。

華盛頓智庫「國防重點」研究員迪彼特里斯（Daniel DePetris）周四在《新聞周刊》撰文，警告限價措施將面臨3方面挑戰：政治上要獲歐盟極力配合，但歐盟內部對制裁俄羅斯能源存在分歧，落實細節的談判將面臨挑戰；法律上私人保險商為免「誤踩地雷」或寧願徹底放棄承保俄油船運，令供應減少而推高油價；實際執行上則可能因俄羅斯石油變便宜，吸引買家買得更多，損害降低俄方收入的目標。

美官員：或反引買家尋俄油優惠

然而，有美國官員向《華爾街日報》表示，有多少國家支持限價仍屬次要，因措施必然鼓勵其他買家尋求更多俄油折扣。報道引述分析指，俄原油目前已經以每桶低於國際基準價格逾20美元（約156港元）折扣出售，另一知情人士表示，美國官員相信限價措施還會增加俄發展其他運油方法的成本。

（華爾街日報/路透社/新聞周刊）

（俄軍侵烏）