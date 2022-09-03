槍指頭扣扳機 阿根廷副總統險被殺

5發子彈已上膛 疑失靈未射出

事發時，69歲的克里斯蒂娜（Cristina Fernández de Kirchner）乘坐專車返回寓所，在場有大批支持者。突然人群中有人伸出槍指向她頭部，克里斯蒂娜亦立即低頭及以雙手護頭。現場一片混亂，她之後由隨行人員護送離開。一名男子其後被制服。當地傳媒稱，被捕疑犯是35歲巴西籍男子，暫未知其動機。

總統頒令全國放假1天 讓國民示威

總統費爾南德斯（Alberto Fernández）表示，該支手槍內有5發子彈，而槍手確實有扣下扳機，「克里斯蒂娜得以活下來，是因手槍不知為何沒有發射」。他形容這是阿根廷1983年成為民主國家以來最嚴重的事件。

費爾南德斯徵得所有部長的同意，於周五零時頒布「2022年9月2日國定假日」的法令。他表示，期盼人民利用國定假日上街，平和地表達捍衛阿根廷民主、譴責暴力及仇恨。

克里斯蒂娜近日被指在2007至2015年出任總統期間貪污，遭檢方求刑12年、終身剝奪政治權利，觸發大批支持者上街。

（法新社/路透社）