拜登斥特朗普極端分子 共和黨員批「分化」

拜登被指中期選舉前壓制對手

拜登周四晚在美國獨立宣言及聯邦憲法誕生的費城獨立紀念館發表全國演說。他指摘特朗普及支持特朗普所倡議「讓美國再次偉大」(MAGA)的共和黨人,「代表着威脅美國根基的極端主義」。他稱MAGA勢力為了利益和權力「擁抱憤怒,藉混亂壯大;不是活在真理之光下,而是活在謊言的陰影裏」,形容目前大家正經歷「有關這個國家靈魂之戰」(a battle for the soul of this nation)。拜登說唯一遏止辦法就是不要投票給支持特朗普的共和黨人,並促請共和黨主流與民主黨聯手對抗。

拜登罕有地在電視黃金時段發表演說,被視為拜登的急劇轉變。其幕僚表示,拜登日益擔心共和黨的反民主趨勢,認為有必要納入今年的選舉對抗。

特朗普預定周六(3日)在拜登出生地、賓夕法尼亞州斯克蘭頓(Scranton)舉行集會。他周四晚在自己的社交平台反指控拜登不想美國再次偉大,不勝任總統。擁護他的參議員格雷厄姆也反指拜登導致高通脹等施政令人民受害。共和黨全國代表大會主席麥克丹尼爾譴責拜登是「分化統帥」。

民調:墮胎權推翻 選民對拜登改觀

《華爾街日報》周四發表民調,反映共和黨與民主黨的支持度呈44%對47%,共和黨由3月時領先5個百分點,轉為落後3個百分點。分析指這是因為墮胎權被推翻,加上選民對拜登改觀,沒有政黨的或是婦女、年輕選民多了支持民主黨。

對於特朗普會否出選總統,其女婿庫什納(Jared Kushner)周五向英國天空電視台說:「我知道他顯然正在考慮這件事,他痛恨看到目前這個國家發生的事情。」

