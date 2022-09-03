疫下爭人才 澳洲大增移民額 失業率半世紀新低料續跌 冀紓勞工短缺高通脹

奧尼爾（Clare O'Neil）在首都堪培拉舉行的就業及技能峰會上表示，政府以澳洲民眾就業為先，但新冠疫情打擊之大，政府即使耗盡各種機會，短期內仍面對數以千計工人短缺問題。澳洲目前失業率為3.4%，是近半世紀以來最低，預計會進一步下跌，而勞工短缺將推高通脹，令收入變相減少。

內政部長：疫情予改革移民制機會

2019年3月時任總理莫里森宣布未來4年移民人數上限從19萬下調至16萬，希望解決市區擁擠問題，故今次將人數增加3.5萬至19.5萬人，相當於恢復到當初水平。在2020年新冠疫情封城前，澳洲每年有近40萬名國際留學生和25萬工作假期者受僱，不少人在酒店和餐廳工作。惟這些勞動力都在政府封關、要求臨時居民離境後消失，技術移民亦受影響。

今年2月澳洲重開邊境，但移民人數仍未恢復到疫前水平，勞工短缺問題加劇，職位空缺徘徊歷史高位。奧尼爾昨表示將研究改革移民制度，會任命3名「傑出澳洲人」研究需作什麼改變。她說，疫情給予澳洲一個可一不可再的改革移民制度機會。

政府聘500人加快簽證審批

澳洲一直跟發達國家如加拿大和德國等競爭，以吸引更多高技術移民。加拿大上月表示今年有望超額完成給予逾43萬人永久居留權的目標。澳洲聯邦銀行資深經濟學家艾倫（Belinda Allen）指英國及加拿大等國亦改變獲得永久居留權的簽證途徑，藉此吸引高技術勞動力。

在上調整體移民人數前，政府早前已上調技術移民上限至約10.9萬人，配偶簽證數量亦不再設限，惟澳洲當局簽證申請審批時間長，令近百萬名準勞動人口不知所措。為加快簽證審批過程，移民部長賈爾斯（Andrew Giles）稱政府未來9個月會撥款3610萬澳元（約1.9億港元）增加500名員工處理申請。

商界支持：技術移民顯然缺人

出席峰會的商界領袖都支持提高移民人數上限。澳洲商工總會（Australian Chamber of Commerce and Industry）行政總裁麥凱勒（Andrew McKellar）形容是向前邁出的重要一步，澳洲航空公司行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）表示，澳洲顯然需要技術移民：「我們已有兩年沒技術移民進入澳洲，在某些範疇我們顯然很缺人。」

（路透社/彭博社/金融時報）