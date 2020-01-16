美人均壽命26年新低 CDC：新冠為主因

CDC臨時數據顯示，新冠疫情2019年至2020年造就了74%相關跌幅，2020年至2021年則構成50%跌幅。CDC另指出，2021年美國逾46萬宗死亡個案與新冠有關。包括濫藥等原因導致的意外傷害（Unintentional injuries）個案、心臟病、長期肝病、肝硬化及自殺等，亦是其間拉低美國人均壽命的重要因素。

英國廣播公司（BBC）指出，美國人均壽命在已發展國家間一直處於低水平位置。除了美國，英國的男女平均壽命亦出現40年來首次下跌，2020年分別為男性79歲，女性82.9歲。報道又引述世界銀行最新數據，全球人均壽命（男女合計）最長的國家和地區為香港和日本，兩地分別錄得85歲，新加坡則以84歲緊隨其後。

（BBC/路透社/世界銀行網站）

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