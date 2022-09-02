美小學生疫下成績倒退廿年 料停課網課影響 非裔成績差童退步大

《紐約時報》報道，俗稱「全國成績表」（Nation's Report Card）的NAEP自1970年代初推行以來都是獲專家認可的權威測試。今次分別在2020年及2022年的1月至3月，對來自410間學校共1.48萬名9歲的3至4年級學生所作的測試中，發現新冠疫情的兩年間，學生閱讀能力的整體平均成績從220分跌至215分，等同2004年得分，跌幅更為30年來最大。數學成績則從241分跌至234分，倒退至1999年水平，是有紀錄以來首次出現顯著倒退。

上述結果意味較少學童在閱讀上能推斷書中角色的情感；數學方面，則未必能掌握同分母加數。統籌執行測試的NCES委員卡爾（Peggy G. Carr）指跌幅「史無前例」，「令人警覺」，她個人對此感到驚訝。

其中最令專家憂慮的是成績差及有色人種的學童退步較大。成績最差10％的學童兩年間數學退步了12分，對比之下成績最好10％高材生倒退3分，兩者差距有4倍之多。另外，非洲裔學童的數學成績則下降了13分，對比白人學生只退步6分，兩者差距進一步擴大。卡爾指出，高材生與成績差學生的表現差距疫情前便有所擴大，但今次報告顯示，「底層學生退步得更快」。

卡爾又指出，學術表現倒退是新冠疫情期間複雜教學情况的其一部分，由很多因素所導致。美國全國學校2020年因疫情而關閉，該學年最後數月停課。2021學年部分時間，數以百萬計中小學生需遙距上課，或接受部分面授教學。即使去年起學校重開面授後，師生亦忙於應付疫情再起、隔離、口罩令及學校員工短缺等問題。《華盛頓郵報》認為報告結果令人質疑遙距教學的成效，以及學校重開的速度。

教育部長籲辦強化課程追成績

曾任NAEP監察委員的哈佛大學教育研究生院教授安德魯．何（Andrew Ho）估算，在該測試中退步1分需以3星期學習追回成績。美國教育部長卡多納（Miguel Cardona）呼籲各州應利用聯邦救援基金，開辦課後及暑期班等強化課程。

（綜合報道）

（新冠疫情）