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2022年9月2日星期五
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俄駐港總領館設弔唁
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【明報專訊】有民眾昨天到俄羅斯駐香港總領事館，在悼念冊上留字弔唁蘇聯末代領導人戈爾巴喬夫。戈爾巴喬夫周二（8月30日）於俄羅斯因病逝世，享年91歲，其葬禮定於周六舉行。
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