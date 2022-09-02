巴基斯坦洪災地區缺食水 世衛警告爆霍亂

居民被迫飲洪水 腹瀉瘧疾增

洪災令巴基斯坦多地受災，緊接的是醫療及疫症威脅。世衛指洪災令巴國880間診所受損，有衛生官員警告會爆發大規模疫症。西北部開伯爾-普什圖省，有醫生指民眾因腹瀉求醫變得常見。省政府發言人稱數百民眾感染經水傳播的疾病。此外，災區的孕婦亦面對風險，聯合國人口基金數據指出，災區約65萬孕婦需婦產保健服務。

巴基斯坦水援助組織（WaterAid Pakistan）主任賈巴爾汗（Arif Jabbar Khan）曾到訪受災最嚴重的信德省，稱當地缺乏乾淨食水，居民別無選擇下飲用洪水，有爆發嚴重腹瀉和痢疾疫症風險。

美國太空總署（NASA）周日（8月28日）拍到的衛星影像顯示，暴雨加上巴國印度河（Indus River）氾濫，令河流滿溢及淹沒的地區有約100公里闊，原本是農田的地方被水淹成內陸湖。巴國氣候變化部長拉赫曼（Sherry Rehman）周日稱國內部分地區有如一片小海洋，估計洪災最終會令全國四分之一甚至三分之一地方泡在水中。

（衛報/CBC/CNN）