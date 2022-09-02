俄最大民營油企董事長 醫院內墮斃惹揣測

過去數月多名能源業高層死亡

俄國媒體較早時報道，馬加諾夫是在莫斯科中央臨牀醫院6樓墮斃。這家醫院經常有政商界要人入住，有「克里姆林宮醫院」之稱。

兩名熟識馬加諾夫的人告訴路透社，馬加諾夫不大可能自殺，惟一名接近盧克石油的消息人士說，公司管理層懷疑馬加諾夫自殺。總統普京的發言人佩斯科夫說馬加諾夫之死「不是克里姆林宮的事」。

俄羅斯2月出兵入侵烏克蘭，盧克石油是呼籲停戰的少數俄企之一。盧克石油董事局3月發聲明，呼籲立即終止戰事，並對受這宗「悲劇」影響的民眾表示同情。

過去數月已有多名俄羅斯能源業高層突然身亡。其中，俄軍侵烏翌日（2月25日），國營俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）高層秋拉科夫（Alexander Tyulakov）陳屍聖彼得堡附近的車庫內。另外，俄傳媒5月報道，盧克石油前經理蘇博廷（Alexander Subbotin）陳屍莫斯科市郊一間屋的地下室。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）