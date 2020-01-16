IAEA專家團炮聲中視察烏核電站 兩軍互指摘發動攻擊

途中核電站周邊遇襲 延誤行程數小時

核電站在俄軍侵烏初期就落入俄方控制，過去半年間附近地點多次受到攻擊，令人憂慮出現切爾諾貝爾般的核災。路透社昨日引述記者指看到IAEA團隊乘車抵達核電站，附近有大量俄軍駐守。而一行14人的專家團隊前往核電站途中，因核電站鄰近地點受襲而延誤行程。安赫德市長稱，俄軍周四黎明時分開始炮擊當地，有路透社記者指當地一幢住宅大樓被擊中，民眾躲進地庫。俄方任命的扎波羅熱州長巴利特斯基（Yevgeny Balitsky）稱是烏方所為，攻擊造成3死5傷，該市3所幼稚園和文娛場所被毁。

專家車隊抵達距離核電站約20公里的烏方檢查站時，亦要等候核電站周邊情况安全才能繼續前進。核電站的烏國營運商、國營能源公司Energoatom昨日表示，核電站兩座運作的反應堆之中，5號反應堆因俄軍炮擊而要停止運作，6號反應堆繼續運作，為核電站本身供電。

俄國防部和俄國所安插的扎波羅熱州政府官員羅戈夫（Vladimir Rogov）昨稱，烏軍試圖重奪核電站控制權。國防部聲明指多達60名烏方士兵早上橫渡第聶伯河，而俄方已「採取措施」擊潰對方，包括出動軍事飛機。烏克蘭總統澤連斯基幕僚長昨天則在Telegram表示，俄軍再炮擊安赫德和核電站所在範圍，是試圖破壞IAEA專家團的視察工作。

首天視察數小時 IAEA盼永久進駐

格羅西（Rafael Grossi）周三曾表示，IAEA希望永久派員進駐核電站，避免發生核災，「我的任務是避免核事故和保護這座歐洲最大核電站。」俄國駐IAEA大使在Twitter貼文表示歡迎IAEA有關目標，但未知何時執行，而這次專家團隊能否仔細視察亦成疑。

格羅西希望專家可花數天時間檢查，但羅戈夫稱調查員車隊要排隊等候通過檢查站，不會獲發特別通行證。巴利特斯基則指專家有一日時間視察，又指專家團隊的目標含糊不清，並補充指專家若指出要注意的地方，他們將能做到。路透社昨日引述烏國消息報道，專家團的行程或較預期短。其後有在場路透社記者表示看到IAEA部分專家離開了核電站，而俄羅斯國際文傳通訊社（Interfax）指IAEA代表團的9輛汽車之中，有4輛離開核電站。Energoatom表示，IAEA的視察預計為期3天，並非所有專家會一直留下，其中格羅西周四會離開。

格羅西向隨行俄媒表示，他已看了「需要看」的東西，認為他們能在這數小時內蒐集到很多信息。他稱專家團成員會留在核電站，但沒交代逗留人數和逗留多久。

烏方前職員指俄策劃襲擊

俄烏雙方一直都就核電站周邊襲擊互相指摘，美國霍士新聞昨天引述前核電站烏方職員報道，指上月11日目擊襲擊是俄國所為的證據。當天有導彈擊中一個氮氧站，一名職員受傷，但該名前職員指俄軍人員在襲擊發生期間未有前往安全地點甚或關注發生何事，襲擊前一天俄羅斯國家原子能公司（Rosatom） 所有人員則從核電站被送走，認為俄方所有人早知這是計劃好的行動。

（法新社/路透社/紐約時報/霍士新聞）

（俄軍侵烏）