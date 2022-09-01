日揆就閣僚與統一教關係致歉

上月21日確診感染新冠病毒的岸田文雄昨日結束隔離並舉行記者會，他表示作為政客有責任注意他們與「問題組織」的關係，對於仍有不少民眾關注並質疑有關聯繫，作為自民黨黨總裁，他就此致歉。關於安倍跟統一教的關係，岸田稱由於安倍已離世，所以難以充分掌握情况。

自民黨敲定將斷絕統一教關係

自民黨昨日的高層會議亦敲定將在政黨行動方針，寫明今後斷絕與統一教及相關團體的一切關係，要求所屬議員貫徹。幹事長茂木敏充在記者會就該方針稱這是重要決定，岸田亦指示茂木以黨內國會議員為對象，調查是否與教會方面有聯繫後公布結果。

自民黨的支持度因為與統一教關係而受影響，自民黨政府為安倍舉行國葬的決定亦引起爭議。岸田昨日表示將親自出席國會的閉會審查，說明舉辦國葬意義等細節。另外政府相關官員昨日在首相官邸召開「葬禮執行幹事會」，決定9月27日安倍國葬相關事項，包括開放約6000人進場、儀式在下午2時舉行，及開放6小時讓民眾場外獻花等。

（路透社/共同社）