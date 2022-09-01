司法部交法庭文件：特朗普涉藏匿密件

特朗普去年1月底卸任總統。FBI檢視特朗普的代表今年初交還予國家檔案局的文件時，發現184份涉密文件，司法部在5月展開調查。司法部的律師5月11日取得傳票，以向特朗普一方取回所有未被交還的涉密文件。

律師禁檢視儲物室箱子

司法部周二提交的文件稱，特朗普團隊在今年6月3日FBI搜查莊園時交出38份有涉密標記的文件，包括17份屬最高機密，但當日特朗普一名代表律師禁止FBI人員打開及檢視儲物室內任何的箱子，令當局無法確認有否留下任何有標識的文件。特朗普團隊亦提交一份特朗普律師代表的書面聲明，稱基於所得資料及經「認真」搜查後，所有文件都已交還。

惟FBI發現多項證據顯示仍有涉密文件在海湖莊園。司法部其後再取得最少一張傳票，最終在上月再次搜查莊園。

周二提交的36頁文件中，司法部指出，當局上月在莊園檢走13箱內有逾100份涉密標記的文件，並有3份涉密文件被放在特朗普「45辦公室」的桌上。司法部指出，檢獲的涉密文件數量，是特朗普代表律師此前宣誓稱已交還的兩倍。司法部認為，這顯示特朗普一方在6月3日搜查中有妨礙司法隱瞞資料之嫌。

特朗普上月表示持有的文件已解密，並入稟佛州聯邦法院要求任命「特別主事官」審查文件是否受保密特權保護。有關入稟將於周四舉行聆訊。司法部在周二文件指該要求「不必要」，不僅會嚴重損害包括國家安全的重要政府利益，法官亦缺乏管轄權，而特朗普沒資格提出司法要求，因這些紀錄不屬於他。

（紐約時報/路透社/NBC）