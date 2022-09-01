北京汲蘇解體教訓 同一體制命運迥異

北京同莫斯科的關係曾在1950年代決裂，之後中蘇之間長期沒有互訪。戈爾巴喬夫是關係緩和後訪華的首名蘇聯最高領導人。美國《紐約時報》報道，戈爾巴喬夫1989年5月訪問北京時，集結在天安門廣場的抗議學生視他為英雄，甚至出現「中國的戈爾巴喬夫在哪兒」的旗幟標語。戈爾巴喬夫的改革開放政策令中國學生相信，專制政權也可是溫和非暴力的。

結果，不到一個月後發生了六四事件。

「六四」前曾訪北京

「六四」之後中國經濟起飛，蘇聯瓦解，俄國跌入谷底，許多中國人和部分俄國人，包括俄總統普京，從中汲取的教訓是：穩定壓倒一切。北京當局在經濟改革上走得更遠，限制政治改革，維護中共的存在。

《紐約時報》2013年2月報道，中共總書記習近平2012年12月南巡時，提到蘇聯解體時說：「最後戈爾巴喬夫輕輕一句話，宣布蘇聯共產黨解散，偌大一個黨就沒了。按照黨員比例，蘇共超過我們，但竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。」

戈爾巴喬夫逝世成為中國網絡熱議話題。網民評論立場各異，有人批評他出身蘇共卻肢解蘇聯，是「白眼狼」（指忘恩負義），也有人指他的親西方作風摧毁了蘇聯，造成今天美國獨大。

（紐約時報/中央社）