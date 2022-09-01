普京侵烏箝制言論 自由派斥推翻改革遺產

今年2月24日，俄軍正式侵烏，「戈爾巴喬夫基金會」在兩天後發聲明，呼籲交戰雙方「迅速停止敵對」，並「立即展開和談」。戈爾巴喬夫本人因身體抱恙，未有親自表態。

隨着今年俄烏戰事持續數月，戈爾巴喬夫友人、俄羅斯自由派電台頻道「莫斯科迴聲」（Echo of Moscow）前編輯主持韋湼吉托夫（Alexsei Venediktov）7月接受《福布斯》雜誌俄羅斯版專訪，批評克里姆林宮正迅速推翻戈爾巴喬夫作為蘇聯最後一任總統，帶給民眾個人及政治自由的遺產。他形容戈爾巴喬夫的改革成果已「如煙塵般全部歸零」。「莫斯科迴聲」於今年3月停運。

戈爾巴喬夫1993年利用諾貝爾獎獎金有份創立《新報》（Novaya Gazeta），但該份被譽為俄羅斯「最獨立」的報章亦在俄軍侵烏後被迫停刊。

指1980、1990年代自由空前

俄國記者菲什曼（Mikhail Fishman）哀悼戈爾巴喬夫時寫道：「俄羅斯從來沒有像1980年代末、1990年代初的自由，這是他（戈爾巴喬夫）的功勞。 」韋湼吉托夫亦嘆息道，所有經歷過自由的人「都成了孤兒」。

戈爾巴喬夫與普京的關係可謂微妙，前者反對普京2012年第三度競選總統，亦曾指俄羅斯政治逐漸變得「徒有民主空殼」，所有權力集中於行政部門手中。但在2014年，戈爾巴喬夫曾表態支持普京吞併克里米亞，指事件「反映當地民眾的意願」。他當時認為俄烏之間爆發大規模戰爭是「天方夜譚」。

（紐約時報/衛報/新聞周刊）