改革致混亂失敗收場 賣國賊vs.有遠見解放者

曾打壓異己鎮壓反蘇示威

《愛爾蘭時報》前編輯馬丁（Séamus Martin）2002年撰文探討為何戈爾巴喬夫在國內外得到兩極評價時，指出俄國內不是所有人認同西方將戈爾巴喬夫奉為文明救星、結束蘇聯一黨共產主義統治和冷戰，停止了全球軍備競賽等，但蘇聯記者兼人權活動者米羅諾夫（Andrei Mironov）卻對他有相反評價。蘇聯是個極權主義國家，對打壓異見者絕不手軟。戈爾巴喬夫實施開放政策前，一樣打壓國內異己，文章提到米羅諾夫因批「一人選舉不民主」而被以言入罪，判入勞改營。他服刑時在電視看到戈爾巴喬夫「睜着大眼睛說瞎話」，說「蘇聯已再沒政治犯」，頓感愕然。

在戈爾巴喬夫領導下，蘇聯曾先後血腥鎮壓哈薩克的示威、格魯吉亞和阿塞拜塞爭取獨立運動。1991年1月，戈爾巴喬夫派兵鎮壓立陶宛和拉脫維亞的反蘇示威，對波羅的海國家而言，戈爾巴喬夫是殘暴的象徵。1986年切爾諾貝爾核災，戈爾巴喬夫最初也含糊其辭，惹來批評，後來才將災難暴露在公眾面前，表現出蘇聯前所未見的坦率。

戈爾巴喬夫在俄國聲望不高，曾笑言「排隊想要殺他的人龍比買伏特加的人龍要長」。西方讚揚他令冷戰不流血結束之同時，俄人怪他搞垮經濟，令蘇聯滅亡。不過，戈爾巴喬夫曾稱從來不想蘇聯解體，真心相信改革，就算在1991年他在任最後一年，他仍把維持共產主義體制掛在口邊，以改革蘇維埃體制為目標，冀維持共產黨權力之餘，人民有更多言論自由，生活富足，能舉行有多過一名候選人的選舉。

戈爾巴喬夫在1997年及2007年曾先後為西方品牌必勝客及LV拍廣告。

（綜合報道）