巴基斯坦籌780億重建費 促全球為暖化「埋單」

這波歷史性的季候風暴雨引發空前洪水，冲走道路、農作物、基礎設施和橋梁，影響超過3300萬人，大約相當於巴基斯坦2.2億總人口的七分之一。路透社報道，規劃發展和特別倡議部長伊克巴爾（Ahsan Iqbal）周二（30日）表示，洪水對基建造成嚴重破壞，特別是通訊、道路、農業等，當局估計修理和重建費超過100億美元，還說全世界有義務協助這個南亞國家因應人為氣候變化的影響。他表示，重建工作可能需要5年，而短期內該國將面臨嚴重糧食短缺。為緩解問題，財政部長伊斯梅爾（Miftah Ismail）表示，巴國可能考慮從宿敵印度進口蔬菜。這兩個相鄰的國家已有很長一段時間沒任何貿易來往。

聯合國IMF調撥緊急援助

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）周一表示，聯合國與巴基斯坦將於周二展開全球呼籲，提供1.6億美元（約12.5億港元）應急援助。另外，國際貨幣基金組織（IMF）周一批准一項恢復巴基斯坦大規模融資計劃的協議，將立即向巴基斯坦提供11億美元（約86億港元），且已對這項計劃規模增加5億美元，總計約65億美元。最初的60億美元紓困計劃是2019年由前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）簽署，但一再停滯。

（路透社/法新社/中央社）