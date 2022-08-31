研究：停化石燃料難阻海面升 世紀末之前 格陵蘭融冰恐致水位增27厘米

美國太空總署（NASA）表示，北極地區的升溫速度比地球其他地區更快，格陵蘭冰蓋融化是目前海洋膨脹的主因。冰川學家在《自然氣候變化》期刊（Nature Climate Change）發表的新研究發現，撇開未來任何化石燃料使用不談，迄今的暖化將導致格陵蘭3.3%冰蓋（相當於110萬億噸冰）融化，使海平面上升27.4厘米。這是科學家首次計算出全球暖化導致的格陵蘭冰蓋流失量「最小值」。

淹沒低窪海岸線 加劇洪水風暴潮

研究人員無法判定上述情况發生的確切時間，但他們說可能會在2100年或之前出現。

研究主要作者、丹麥和格陵蘭國家地質調查局的博克斯（Jason Box）說，這結果只是最低程度的估計，還未考慮日後的暖化。如果2012年觀察到的冰層大規模融冰每年發生，估計海平面可上升78厘米，足以淹沒大片低窪海岸線，並加劇洪水和風暴潮。研究報告作者說，應把這當作「對格陵蘭21世紀暖化軌迹的不祥預兆」。

聯合國政府間氣候變化專門委員會去年在一份重要氣候科學報告中稱，在最高排放情况下，格陵蘭冰蓋融化將在2100年或之前導致海平面上升18厘米。換言之，今次報告的預測更為悲觀，有關研究只計算格陵蘭融冰，而是在不可能出現的「現在即時停止燃燒化石燃料」假設下推斷。

（法新社/衛報/CNN/獨立報）