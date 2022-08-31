所羅門群島禁外國艦入港 包括美英

所羅門群島總理索格瓦雷（Manasseh Sogavare）透過總理辦公室發表聲明說：「我們已要求我們的伙伴在提交軍艦入境請求前，給我們時間檢討和推行新進程。這適用於所有到訪軍艦。」他又指，盼建立國家力量管轄其專屬經濟區。

所國稱檢討審批程序

美國駐澳洲大使館同日發表聲明稱：「在8月29日，美國接獲所羅門群島政府就禁制所有海軍訪問決定的正式通知。」所羅門群島與美國關係近期惡化，今年較早時則與中國簽署安全協議，被指是疏西方親華。美國海岸防衛隊軍艦「奧利弗亨利」號（USCGC Oliver Henry）上周二提出停靠所羅門群島作補給，但所方一直沒有回應，結果該艦要轉往巴布亞新幾內亞。

索格瓦雷昨日下午就美國海軍醫療船「仁慈」號（USNS Mercy）到訪發表講話（美國大使館稱「仁慈」號（Mercy）是在周一、即禁令生效前到埗）。索格瓦雷在講話時表示，美方就「奧利弗亨利」號提出的到訪申請因為時間太倉卒而未能獲批。除了「奧利弗亨利」號，英國也有一艘軍艦因同樣原因未能到訪，索格瓦雷在聲明中表示，正因為這兩宗事件，所國要檢討審批程序，而過去一年有外國海軍船舶在沒有獲批下進入所羅門群島領海的「不幸經驗」，在檢討措施後將會恢復容許外國軍艦進入。

（路透社）