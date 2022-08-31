烏稱反攻南部 澤連斯基籲俄軍速逃

俄軍入侵前約有30萬人口的赫爾松市，在3月俄軍侵烏不久就被佔領，是俄軍入侵6個月來唯一攻克的州府。烏軍過去數周攻擊赫爾松俄軍補給線後，近日終於展開反攻，昨表示已經突破俄軍在赫爾松的第一道防線，以高度精準打擊摧毁倉庫、武器及敵方控制點。烏克蘭官員在Telegram貼文，說烏軍破壞橫跨第聶伯河橋樑，以阻俄軍來自克里米亞的武器和人員補給。

澤連斯基周一在晚間演說中強調，烏軍將把俄軍趕到「邊界」去，警告說：「俄軍如想保命，現在就要快跑，回家去。」烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇周一說，俄軍防線「在數小時內就被攻破」，說烏軍正轟炸多艘渡輪，指俄利用渡輪運送物資到赫爾松州第聶伯河西岸的佔領區。阿列斯托維奇呼籲外界不要期望這場反攻會速戰速決，形容攻勢旨在「慢慢消磨敵軍」。

俄購伊朗無人機將參戰

俄羅斯國營通訊社RIA則引述俄國防部報道，烏軍企圖在尼古拉耶夫地區和赫爾松地區發動攻勢，結果死傷慘重，俄國國防部指「敵人的進攻企圖慘敗收場」。

另外，《華盛頓郵報》周一報道，俄羅斯已獲得數十架伊朗製軍用無人機。這批無人機包括「莫哈耶-6」（Mohajer-6）和「沙赫德」系列（Shahed），兩者皆可攜彈藥攻擊雷達、火炮和其他軍事目標，將有助增強俄軍在烏的攻力。這宗交易象徵俄伊軍事合作更密切，但美國及盟國官員透露，這次伊朗向俄轉移無人機受到技術問題影響，指在俄羅斯的早期測試中，這些伊朗無人機故障頻頻。

（BBC/法新社/衛報/華盛頓郵報）

（俄軍侵烏）